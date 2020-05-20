Энтузиаст воссоздал начальную сцену Half-Life Alyx в редакторе карт Far Cry 5
Хоть Half-Life Alyx и вышла эксклюзивно на VR-устройствах, но возобновление Valve работы над культовой франшизой настолько воодушевило энтузиастов, что они начали посвящать данному проекту своё свободное время. Кто-то уже мастерит модификации, благо, недавно Half-Life Alyx получила набор инструментов и поддержку «Мастерской Steam», другие же воссоздают отдельные сцены из игры с помощью сторонних инструментов.
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Так, энтузиаст SaintPerkle опубликовал видеоролик, в котором показал воссозданную им в редакторе карт для Far Cry 5 начальную сцену Half-Life Alyx в квартире с видом на Сити-17 и строящуюся Цитадель. Уровень воссоздания получился настолько впечатляющим и детализированным, что можно даже решить, что мы находимся в оригинальной игре.
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