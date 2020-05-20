Принять роль милого на первый взгляд пришельца и начать творить «шалости» на просторах земного шара в ремейке Destroy All Humans! можно будет уже через два с небольшим месяца. А до тех пор, чтобы ожидание было не столь томительным, разработчики потихоньку снабжают нас свежими видео.

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В частности, несколько часов назад был опубликован геймплейный трейлер, в котором наш герой, пришелец по имени Крипто, начинает свои земные приключения на ферме Турнипсид. В видео можно заметить использование телекинеза, электрической винтовки и даже целой летающей тарелки с плазменными лучами.

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Крипто прибыл на Землю, чтобы извлекать ДНК местных обитателей, в том числе и людей, ну и параллельно устроить хаос со свержением правительств. Релиз запланирован на 28 июля, а в Steam при желании можно оформить предварительный заказ за 1 529 рублей.