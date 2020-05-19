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Трейлер к скорому выходу ролевой игры Maneater про акулу-убийцу

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Разработчики из студии Tripwire Interactive решили тоже не отставать от традиции и опубликовали релизный видеоролик своего проекта Maneater заблаговременно. Официально же игра увидит свет в эту пятницу, 22 мая.

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Напоминаем, что в Maneater мы отыгрываем роль акулы, ведомой жаждой мести людям за убийство её матери. Поскольку в Maneater представлены продвинутые механики ролевой игры, то на своё благородное дело наша акула отправляется ещё совсем «зелёной», в процессе игры набираясь опыта и развивая свои способности.

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Кстати, по данным разработчиков из Tripwire Interactive, люди ежегодно убивают по сто миллионов акул, тогда как акулы в свою очередь убивают лишь пять человек за аналогичный период времени. В Maneater в роли акулы можно будет попытаться сравнять счёт.

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В указанный выше день игра выйдет на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One, после чего в течение полугода должна добраться и до портативной консоли Nintendo Switch.

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nepranov
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Inttz
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Аферист)
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Zelot
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А при чём тут КВН и слово Дебил? Ты вообще адекватный? Ты видишь что я у тебя спросил?
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BioMax
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Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
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Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
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Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
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