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Игроки жалуются на резко возросшее количество читеров в GTA Online

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В прошлый четверг в Epic Games Store началась бесплатная раздача премиум-издания Grand Theft Auto V. Игроки сразу закономерно предположили, что в онлайн-режим игры теперь лучше не заходить, ведь придётся играть против толп читеров всех мастей, и вот, догадки не заставили себя долго ждать: на просторах зарубежных ресурсов начали появляться жалобы о том, что нечистые на руку пользователи не дают дышать честным игрокам.

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Согласно сообщениям игроков, читеры и моддеры сейчас чуть ли не царствуют в GTA Online, призывая различную технику, издеваясь над простыми игроками и тому подобное. И ведь страх получить бан отсутствует: даже несмотря на требование двухфакторной аутентификации для получения бесплатной копии Grand Theft Auto V, многие зарегистрировали не одну учётную запись с подарочной копией игры на каждой из них.

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И если моддеры по большей части безобидная каста игроков в GTA Online, то читеры серьёзно отравляют игровой процесс. На данный момент можно лишь посоветовать воздерживаться от посещения GTA Online хотя бы до завершения бесплатной раздачи (21 мая), когда активность потерявших страх читеров и моддеров начнёт закономерно спадать.

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rockstar games grand theft auto v grand theft auto online
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warmuza
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