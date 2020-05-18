Совсем недавно был анонсирован сборник Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — ремейки двух первых частей с новой графикой, но старыми механиками и почти оригинальным саундтреком. Разработчики нового проекта заверили, что весь основной контент оригинальных игр будет перенесён в новые версии.

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А вот как быть с уникальными добавками для ремейков — это интересный вопрос. Vicarious Visions планирует добавлять в Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 систему микротранзакций, чтобы увлечённые виртуальным скейтбордингом игроки смогли быстро заполучить новые обновки для своего героя без изнурительного «гринда».

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