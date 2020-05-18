Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Саксофон, плюшевый мишка и барбекю: официальная нарезка «Дружб» из Mortal Kombat 11 Aftermath

+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

26 мая Mortal Kombat 11 обновится до расширенной версии с подзаголовком Aftermath, и одним из её главных нововведений станет возвращение так называемых «дружеских» фаталити (Friendship). Поклонники франшизы помнят их по старым частям серии, и вот, NetherRealm Studios решила вспомнить хорошо забытое старое.

реклама

А чтобы мы знали, чего ожидать, авторы опубликовали соответствующий видеоролик, в котором герои Mortal Kombat 11 сначала зверски избивают своих оппонентов, выбив им зубы и проломив черепушки, а потом начинают с ними мириться. Своеобразная злая ирония.

реклама

Помимо «дружб» в Mortal Kombat 11 Aftermath появятся и новые персонажи, в частности, уже известно о Шиве, Фудзине и гостевом герое Робокопе, а также новые арены.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

netherrealm studios mortal kombat 11
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В сборник ремейков Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 могут добавить систему микротранзакций
+
Саксофон, плюшевый мишка и барбекю: официальная нарезка «Дружб» из Mortal Kombat 11 Aftermath
+
Продажи Minecraft достигли отметки в 200 миллионов копий
3
Ведущий сценарист The Witcher 3 не исключил возможности возвращения в будущем к истории Цири
1
Создатели модификации Fallout 4 New Vegas поделились свежим геймплейным видео
1
Лёгкий ребрендинг: студия-разработчик Minecraft теперь называется Mojang Studios
2
Пользователи обнаружили, что Epic Games Store частично возвращает средства за игры, купленные незадолго до распродажи
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
15 мая 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
141
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
28
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
47
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
15
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
32

Сейчас обсуждают

Shock Memes
17:21
Да и на компах, игра простейшая, с лет 4х могут залипать уже.
Продажи Minecraft достигли отметки в 200 миллионов копий
Алексей
17:20
24 vs 60 vs 100+ ? ты шутканул?
Intel Core i9-10900K сразился с AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X в масштабном тестировании TecLab – минимальный перевес с играх и энергопотребление 337 Вт
Юра Репченко
17:20
5 лет назад был очень популярен эффект трясущейся камеры пока не стал моветоном.
Intel Core i9-10900K сразился с AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X в масштабном тестировании TecLab – минимальный перевес с играх и энергопотребление 337 Вт
Алексей
17:20
так еще и на старой карте. кого волнуют результаты с упором в старую 2080ti? вот 3080ti покажет ху из ху)))
Intel Core i9-10900K сразился с AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X в масштабном тестировании TecLab – минимальный перевес с играх и энергопотребление 337 Вт
Kasyan
17:20
http://media.cackle.me/e/04/b194930dde69b29e0cbc85e73a86204e.png Чукча не читатель?! Как ты думаешь для чего я написал: "Играться с Ryzen Dram Calculator не было времени?"
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Алексей
17:19
потестили видяху))) как обычно в прочем. скоро выйдет ампер и красные поставится в стойла где им самое место)
Появился первый тест Intel Core i9-10900K — новинка с переменным успехом борется с AMD Ryzen 9 3900 и 3950X
Каа
17:19
Школа в неё рубится - смартфоны пухнут.
Продажи Minecraft достигли отметки в 200 миллионов копий
RendesryzenAgesovich
17:19
А ты в фильмах тоже мышкой крутишь во все стороны быстро?)
Intel Core i9-10900K сразился с AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X в масштабном тестировании TecLab – минимальный перевес с играх и энергопотребление 337 Вт
Юра Репченко
17:17
Ну как бы картинка в кино лучше во всём. Даже там где графика, они её долго рендерят на сильных машинах.
Intel Core i9-10900K сразился с AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X в масштабном тестировании TecLab – минимальный перевес с играх и энергопотребление 337 Вт
Evgeniy Som
17:17
Чтобы понять нужно включить голову. Выше я написал а ниже даже расписал.
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем