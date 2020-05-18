26 мая Mortal Kombat 11 обновится до расширенной версии с подзаголовком Aftermath, и одним из её главных нововведений станет возвращение так называемых «дружеских» фаталити (Friendship). Поклонники франшизы помнят их по старым частям серии, и вот, NetherRealm Studios решила вспомнить хорошо забытое старое.

реклама

А чтобы мы знали, чего ожидать, авторы опубликовали соответствующий видеоролик, в котором герои Mortal Kombat 11 сначала зверски избивают своих оппонентов, выбив им зубы и проломив черепушки, а потом начинают с ними мириться. Своеобразная злая ирония.

реклама

Помимо «дружб» в Mortal Kombat 11 Aftermath появятся и новые персонажи, в частности, уже известно о Шиве, Фудзине и гостевом герое Робокопе, а также новые арены.