Саксофон, плюшевый мишка и барбекю: официальная нарезка «Дружб» из Mortal Kombat 11 Aftermath
26 мая Mortal Kombat 11 обновится до расширенной версии с подзаголовком Aftermath, и одним из её главных нововведений станет возвращение так называемых «дружеских» фаталити (Friendship). Поклонники франшизы помнят их по старым частям серии, и вот, NetherRealm Studios решила вспомнить хорошо забытое старое.
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А чтобы мы знали, чего ожидать, авторы опубликовали соответствующий видеоролик, в котором герои Mortal Kombat 11 сначала зверски избивают своих оппонентов, выбив им зубы и проломив черепушки, а потом начинают с ними мириться. Своеобразная злая ирония.
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Помимо «дружб» в Mortal Kombat 11 Aftermath появятся и новые персонажи, в частности, уже известно о Шиве, Фудзине и гостевом герое Робокопе, а также новые арены.
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