На минувшей неделе сборник Halo The Master Chief Collection на PC пополнился обновлённой версией Halo 2, многими считающейся одной из лучших частей франшизы. Эффект не заставил себя долго ждать: рост продаж сборника начал расти как после дождя, причём такими высокими темпами, что по статистике за минувшую неделю Halo The Master Chief Collection стала лидером продаж в Steam по объёму выручки.

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В тройке «медалистов» также присутствуют ролевая игра Divinity Original Sin II Definitive Edition, на которую распространяется огромная скидка, и строительная «песочница» Scrap Mechanic, в которой с недавним обновлением появился режим выживания.

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Halo The Master Chief Collection;

Divinity Original Sin II Definitive Edition;

Scrap Mechanic;

Red Dead Redemption 2;

Red Dead Redemption 2 Special Edition;

Deep Rock Galactic;

Valve Index VR Kit;

Grand Theft Auto V;

Mount & Blade II Bannerlord;

Crusader Kings III.

В остальном перемены в десятке «лучших» по итогам недели не столь значительны. Любопытно то, что Mount & Blade II Bannerlord хоть и уступила лидерские позиции в недельных чартах продаж, но окончательно покидать их, опустившись ниже десятой позиции, пока не особо торопится. Вот, как выглядит десятка лидеров: