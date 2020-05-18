Halo The Master Chief Collection вырвалась в лидеры недельного чарта продаж Steam
На минувшей неделе сборник Halo The Master Chief Collection на PC пополнился обновлённой версией Halo 2, многими считающейся одной из лучших частей франшизы. Эффект не заставил себя долго ждать: рост продаж сборника начал расти как после дождя, причём такими высокими темпами, что по статистике за минувшую неделю Halo The Master Chief Collection стала лидером продаж в Steam по объёму выручки.
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В тройке «медалистов» также присутствуют ролевая игра Divinity Original Sin II Definitive Edition, на которую распространяется огромная скидка, и строительная «песочница» Scrap Mechanic, в которой с недавним обновлением появился режим выживания.
рекламаВ остальном перемены в десятке «лучших» по итогам недели не столь значительны. Любопытно то, что Mount & Blade II Bannerlord хоть и уступила лидерские позиции в недельных чартах продаж, но окончательно покидать их, опустившись ниже десятой позиции, пока не особо торопится. Вот, как выглядит десятка лидеров:
- Halo The Master Chief Collection;
- Divinity Original Sin II Definitive Edition;
- Scrap Mechanic;
- Red Dead Redemption 2;
- Red Dead Redemption 2 Special Edition;
- Deep Rock Galactic;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- Mount & Blade II Bannerlord;
- Crusader Kings III.
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