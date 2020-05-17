Вчера вечером замечательная «песочница» Terraria получила запланированное обновление под говорящим названием Journey’s End. Всё верно: это последнее обновление для игры, и стать свидетелями истории — больше Terraria не изменится — сбежались сотни тысяч фанатов.

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По статистике Steam, пиковое число игроков, запустивших Terraria, составило без малого 490 тысяч человек, что позволило ей ворваться в пятёрку лидеров в Steam, закрепившись на четвёртом месте. На момент написания данных строк в Terraria играли более 221 тысячи человек.

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Как пишут сами разработчики Terraria, благодаря обновлению Journey’s End игра теперь действительно может называться завершённой. Обновление добавило в игру более тысячи новых предметов, новых боссов, новые игровые механики, изменения в балансе и многое-многое другое.

Вчера Terraria, кстати, исполнилось девять лет.