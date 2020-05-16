Фанаты творчестве финской студии Remedy с давних пор выдвинули предположение о том, что вселенные игр Control и Alan Wake связаны между собой. В интервью профильному ресурсу Game Informer небезызвестный Сэм Лейк из Remedy подтвердил давние предположения фанатов: события двух проектов действительно происходят во одной вселенной.

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Господин Лейк заверил, что особо внимательные игроки без труда могли заметить в Control все связующие звенья, но сама команда поначалу не стала утверждать о наличии связи. Дескать, умные люди всё и так поняли, а объединить Control и Alan Wake незаметно — более изящное решение.

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Всё в том же интервью Game Informer творческий руководитель Remedy отдельно упомянул о грядущем дополнении AWE для Control. В сюжетном плане он призвано раскрыть больше информации о происходивших событиях в Alan Wake. В дополнении AWE главная героиня отправится в Отдел расследований — локацию Старейшего Дома, где Бюро должно изучать Альтернативные Мировые События.

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Выход AWE запланирован на середину нынешнего года. Дополнение будет содержать в себе не только новый кусочек истории, но и новые игровые механики.

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