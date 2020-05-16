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Ещё один магазин «слил» дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

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Похоже, Amazon Italy раньше времени сообщил дату релиза экшена Assassin’s Creed Valhalla. Страница с проектом появилась в магазине, там первое время красовалась вполне конкретная дата — 15 октября нынешнего года. Пользователь форума Reddit под чудесным ником AssassinsCrypt успел обратить внимание на это и сделал скриншот. Как и бывает с подобными «случайными» утечками, магазин спешно поправил дату на 31 декабря 2020. Читать это можно так: «Мы не знаем, когда будет релиз, наверное, до конца года».

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Напомним, чуть раньше другой пользователь Reddit заприметил на сайте местного магазина из Скандинавии страничку с Assassin’s Creed Valhalla. Там красовалась почти такая же дата — 16 октября 2020 года. Её тоже после публикации на Reddit оперативно изменили на «выйдет в 2020 году».

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В любом случае, мы знаем, что новая Assassin’s Creed должна заявиться на PC, Xbox One, PlayStation 4, а потом ещё на PS5 и Xbox Series X.

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ubisoft assassins creed valhalla
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14:47
Так зачем ты его тогда перечислил ? LOL.
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14:47
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Morder
14:47
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McArcher
14:47
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Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
Morder
14:46
Мне не нужны твои пояснения, что Optix разработка Nvidia. Я сам это знаю. Именно поэтому и покупаю карты Nvidia. У AMD конкурентной технологии нет. Redshift в жизни не работало на OpenCL. Хватит врать...
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