Когда официальные источники молчат, на выручку приходят аналитики, которые с помощью собственных источников и технологий подсчитывают прибыль тех или иных игр. Сегодня в прицел аналитической фирмы Sensor Tower попала мобильная версия популярнейшей королевской битвы Fortnite.

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По подсчётам сотрудников компании, с момента своего выхода Fortnite Mobile удалось заработать более миллиарда долларов США, причём из-за пандемии и самоизоляции интерес к проекту и, как следствие, выручка, заметно возросли.

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Наибольшей популярностью Fortnite Mobile пользуется в США — именно жители данного государства ответственны примерно за две трети всего дохода (примерно $632 млн). Следом в тройке лидеров идут Великобритания с $38,2 млн и Швейцария с $36,3 млн.

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По статистике Sensor Tower, 96,7 % всех загрузок Fortnite Mobile и, как следствие, прибыли, приходятся на iOS-версию игры через App Store. Android-версия же появилась в Google Play только в прошлом месяце, а до этого распространялась через собственный сайт Epic Games. Отсюда и перекос в статистике: возможно, через год ситуация изменится.