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Разработчикам игр на базе Unreal Engine 5 разрешат заработать до 1 миллиона долларов без необходимости платить Epic Games

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После крупного анонса Unreal Engine 5 компания Epic Games продолжила рассказывать о своём новом движке и тех возможностях, что он подарит разработчикам. Причём, речь идёт не только о непосредственных инструментах для создания игр, но и об определённых послаблениях в части лицензирования. Сейчас всё поясним.

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Раньше разработчики игр, которые решились на использование Unreal Engine, были обязаны отдавать «эпикам» 5% от заработка в том случае, если прибыль от продаж превышала отметку в 50 тысяч долларов США. А сейчас эту пороговую отметку повысили до 1 миллиона долларов. Любые другие условия по лицензированию всегда можно обсудить с Epic Games в индивидуальном порядке.

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Важное нововведение от разработчиков Unreal Engine — Epic Online Services. Это, как нетрудно догадаться по названию, сервисы для игровых проектов для консолей PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и, разумеется, PC. Вне всяких сомнений, после появления PS5 и Xbox Series X они там тоже будет доступны. Epic Games поможет начинающим девелоперам построить систему аккаунтов в какой-нибудь игре. Это означает, что реализовать хранение и упорядочение всех данных игрока (достижения, статистика, прочие сведения) станет намного проще и удобнее.

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Примечательно, что за использование Epic Online Services платить денег не нужно. Более того, они не требуют привязки к Unreal Engine. Чуть позже эта система будет доступна и на iOS с Android.

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epic games unreal engine 5
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Pa4an
23:08
завязывай бухать
Epic Games Store намерены подарить каждому геймеру 650 рублей на игры в своем магазине, если вы заберете Ведьмак 3 или GTA 5
Ник Хобо
23:07
Ложится с пятисотыми ошибками. 403 значит запретили доступ. Молодцы ребята, зачем решать проблему если можно заблокировать пак адресов :-D
Epic Games Store намерены подарить каждому геймеру 650 рублей на игры в своем магазине, если вы заберете Ведьмак 3 или GTA 5
Евгений Анпилогов
23:06
7700K/16Gb/1070/ssd500Gb/hdd2Tb. Номинал без разгона (обычно). Ну и лгбт подстветочка, куда ж нынче без нее, ахах )))
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Владимир
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есть все предпосылки что АМД сделает более сильные РТ ядра чем у нвидии тк она не будит упиратся в тензор ядра. остюда получаем следующее, поскольку ТА сглаживание может в шахматный рендеринг (улучшен...
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