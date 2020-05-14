После крупного анонса Unreal Engine 5 компания Epic Games продолжила рассказывать о своём новом движке и тех возможностях, что он подарит разработчикам. Причём, речь идёт не только о непосредственных инструментах для создания игр, но и об определённых послаблениях в части лицензирования. Сейчас всё поясним.

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Раньше разработчики игр, которые решились на использование Unreal Engine, были обязаны отдавать «эпикам» 5% от заработка в том случае, если прибыль от продаж превышала отметку в 50 тысяч долларов США. А сейчас эту пороговую отметку повысили до 1 миллиона долларов. Любые другие условия по лицензированию всегда можно обсудить с Epic Games в индивидуальном порядке.

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Важное нововведение от разработчиков Unreal Engine — Epic Online Services. Это, как нетрудно догадаться по названию, сервисы для игровых проектов для консолей PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и, разумеется, PC. Вне всяких сомнений, после появления PS5 и Xbox Series X они там тоже будет доступны. Epic Games поможет начинающим девелоперам построить систему аккаунтов в какой-нибудь игре. Это означает, что реализовать хранение и упорядочение всех данных игрока (достижения, статистика, прочие сведения) станет намного проще и удобнее.

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Примечательно, что за использование Epic Online Services платить денег не нужно. Более того, они не требуют привязки к Unreal Engine. Чуть позже эта система будет доступна и на iOS с Android.