Очередь публикации отчёта по итогам 2019/2020 финансового года наконец-то докатилась и до Ubisoft. В целом год для Ubisoft был скорее негативный, чем позитивный, однако некоторые статистические показатели и рекорды невольно заставляют с надеждой смотреть в будущее.

Реальные продажи игр компании оказались на полмиллиарда евро ниже, чем прогнозируемые, и в перву ю очередь здесь следует винить перенос сразу трёх крупных проектов — Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion и Gods & Monsters — на более поздний срок с целью придания им большей уникальности после громкого провала Ghost Recon Breakpoint.

Кстати, что касается Ghost Recon Breakpoint и The Division 2, о которых Ubisoft как о неудачных детях раньше старалась не рассказывать, то обеим играм после релиза благодаря поддержке со стороны разработчиков всё же удалось найти свои аудитории, и сейчас ситуация с данными играми скорее удовлетворительная.

Сетевой боевик Rainbow Six Siege продолжает радовать Ubisoft: число зарегистрированных игроков в нём уже преодолело отметку в 60 миллионов человек. Наиболее успешной франшизой Ubisoft остаётся Assassin’s Creed: именно проекты данной серии занимают первые три строчки среди игр, преодолевших десятимиллионный тираж в нынешнем консольном цикле. Следом за серией Assassin’s Creed закономерно идёт серия Far Cry, и лишь затем можно увидеть Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, The Division, The Division 2, Watch Dogs и Watch Dogs 2.

Что касается Assassin’s Creed Valhalla, то игра ещё не вышла, но уже успела установить рекорд: анонсирующий трейлер посмотрели сто миллионов раз, а с учётом копий ролика на других каналах — и вовсе двести миллионов раз.

Ubisoft сохраняет планы выпустить пять AAA-проектов до начала следующего финансового года (до 31 марта 2021 года включительно). О четырёх из них мы уже знаем — это Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion и Gods & Monsters — пятым же, согласно инсайдерской информации, станет новая Far Cry. Из-за коронавируса темп производства пострадал на несколько недель, поэтому релиз одной из вышеупомянутых AAA-игр могут перенести на следующий финансовый год.