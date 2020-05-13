Fortnite будет доступна на PS5 и Xbox Series X с момента их запуска
Вместе с анонсом движка Unreal Engine 4 компания Epic Games поспешила сделать важное заявление касательно Fortnite. Этот мегапопулярный проект будет доступен на консолях будущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X прямо со старта. То есть, игрок купит какое-нибудь из устройств, а там уже будет доступна Fortnite.
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Разумеется, Epic Games не забудет о своём игровом флагмане и переведёт его со временем на Unreal Engine 5. Это должно произойти в середине будущего года. Разработчики также пообещали, что перед выходом Fortnite на «некстгене» мы узнаем много интересных подробностей. Разумеется, все игроки больше всего ждут поддержку кроссплатформенных матчей.
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