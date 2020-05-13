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Творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla показал скриншот поселения главного героя

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Как и в случае с практически любой новой игрой в знаменитой франшизе, разработчики Assassin’s Creed Valhalla будут долго дразнить нас различными публикациями. Так, в своём официальном Twitter творческий руководитель «Вальгаллы» Ашраф Измаил показал снимок экрана, на котором изображено поселение нашего героя и странствующих с ним викингов.

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По словам Измаила, именно здесь мы сможем отдохнуть от сражений с англичанами, половить рыбку с пирса, обсудить планы действий со своим военачальником, побеседовать с жителями и просто полюбоваться местными красотами.

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Если у вас вдруг возникло чувство, что изображение выше — это арт, а не скриншот, то господин Измаил дополнительно прокомментировал, что это именно скриншот. Так что графика в игре, судя по всему, будет впечатляющей.

Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla планируется к выходу в конце этого года на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене».

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Это действительно скрин, а не арт, после прохождения одиссеи у меня полно таких игровых скринов и картинки очень похожи, судя по всему игра действительно будет красоткой такой же как и одиссея, юбики ...
Творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla показал скриншот поселения главного героя
Alex Mel
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