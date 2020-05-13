Как и в случае с практически любой новой игрой в знаменитой франшизе, разработчики Assassin’s Creed Valhalla будут долго дразнить нас различными публикациями. Так, в своём официальном Twitter творческий руководитель «Вальгаллы» Ашраф Измаил показал снимок экрана, на котором изображено поселение нашего героя и странствующих с ним викингов.

реклама

По словам Измаила, именно здесь мы сможем отдохнуть от сражений с англичанами, половить рыбку с пирса, обсудить планы действий со своим военачальником, побеседовать с жителями и просто полюбоваться местными красотами.

реклама

Если у вас вдруг возникло чувство, что изображение выше — это арт, а не скриншот, то господин Измаил дополнительно прокомментировал , что это именно скриншот. Так что графика в игре, судя по всему, будет впечатляющей.

Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla планируется к выходу в конце этого года на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене».