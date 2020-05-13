Paradox Interactive решила похвастаться успехами космической стратегии Stellaris. С момента релиза игры прошло уже четыре года, поэтому самое врем подвести итоги по продажам. Всего было продано более 3 миллионов копий. Сам психологический барьер был преодолён ещё в марте. Stellaris до сих пор пользуется стабильным спросом у игроков — в том же марте был достигнут рекорд по числу активных пользователей в месяц.

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Оригинальная версия проекта поступила в продажу в мае 2016 года. И только в начале прошлого года она перебралась на Xbox One и PlayStation 4. Для Stellaris вышло уже несколько дополнений, у неё 90% пользовательского рейтинга в Steam на основании более 55 тысяч отзывов. Если что, эта космическая стратегия прямо сейчас продаётся со скидкой 75% — самое время познакомиться с шедевром.

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Stellaris предлагает игроку построить свою галактическую империю. Stellaris — это дипломатия, союзы и войны. Исследователя будет окружать красивый космос с комплексной проработкой уникальных планет и небесных тел. А ручная настройка и процедурная генерация всего и вся позволяют игроку встретить безграничное разнообразие видов.