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Официально анонсирован ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2, на PC сборник выйдет только в Epic Games Store

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Если вы не в курсе, фестиваль игр Summer Game Fest уже начался. Конечно, название мероприятия свидетельствует о том, что основные «вкусности» припасены на лето. Но первые презентации происходят уже сейчас. Итак, у нас тут случился официальный анонс ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2.

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Слухи и домыслы по поводу ремейка ходили в Сети уже давно. Плюс ко всему, сам Тони Хоук не удержался и «слил» информацию раньше времени. В любом случае, нас ждёт полноценный ремейк с полностью переработанной графикой. И здесь нужно рассказать чуточку подробнее.

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За создание ремейка отвечает команда Vicarious Visions. Ранее эта студия трудилась над масштабной переделкой трилогии Crash Bandicoot. Разработчики обещают выпустить проект с полностью обновлённой визуальной составляющей, но со старым управлением.

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Представители Vicarious готовят для доморощенных скейтеров два типа управления в Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2: классический и новый. Давнишние поклонники серии должны испытать минимум неудобств, ведь команде реставраторов пришлось ковыряться в оригинальном дистрибутиве и находить участки кода, отвечающие за поведения героя.

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Ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2 также порадует новыми испытаниями, полноценным мультиплеером (поддерживается также локальный режим), навороченной системой кастомизации скейтеров и парков. Все те игроки, кто любил оригинальные игры за саундтрек, тоже должны остаться довольны, ведь почти все полюбившиеся композиции перекочуют в ремейк.

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Для сборника игр уже назначена дата релиза — 4 сентября нынешнего года. Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2 выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. И, кажется, мы стали забывать славную традицию, когда разработчики подобных интересных проектов выходит на PC строго в EGS, минуя Steam. Так вот, игра выйдет только в Epic Games Store, это эксклюзив. Желающим оформить предзаказ нужно иметь в распоряжении минимум 1166 рублей, это цена стандартного издания.

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