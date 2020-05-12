Разработчики из Orbiting Disco опубликовали дебютный трейлер Dust Fleet. Это космическая стратегия, в которой игроку разрешат управлять большим флотом и вести масштабные бои. Звучало бы более увлекательно, будь у этого проекта более совершенный визуальный ряд. Но мы имеем дело со стратегией, посчитаем это нюансами жанровой принадлежности.

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Игроку в Dust Fleet предстоит дать отпор неизвестному злу, защищать невинных и собирать колонию космического флота. Наверное, это интересно. Особенно, если вы играли в Homeworld. Конечно же, нам придётся работать со стратегической картой, заниматься апгрейдами и пытаться самих себя развлекать.

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Выход Dust Fleet запланирован только на будущий год. Кстати, проект находится в разработке более 5 лет.