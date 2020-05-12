Недавно из предоставленной Blizzard официальной статистики стало известно, что самым популярным игровым режимом Overwatch является соревновательный (выражаясь геймерскими терминами, «ранкед»). Поэтому вполне логично, что именно этому режиму разработчики уделяют львиную долю внимания.

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В частности, в прошлом году в него ввели долгожданную многими структуру, при которой в матчах с обеих сторон в обязательном порядке присутствуют по два персонажа класса «Танк», два персонажа класса «Урон» и два бойца поддержки. Многим данное изменение пришлось по нраву, другие же посчитали это атакой на свободу выбора и удушение полёта фантазии, не говоря уже про многократно возросшее время ожидания поиска матча для любителей играть на «Уроне» и «Поддержке».

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Чтобы угодить всем, в качестве эксперимента Blizzard недавно решила внедрить временный режим свободной соревновательной игры — по старым правилам — и, по словам геймдиректора Overwatch Джеффа Каплана, реакция на его появление в игровом сообществе стала для разработчиков неожиданной: слишком уж популярным он оказался.

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Как итог, открытый соревновательный режим было решено добавить в игру на постоянной основе: он будет доступен во вкладке «Соревновательная игра» наравне со ставшим ныне стандартным структурированным соревновательным режимом с поиском по ролям. Изменения будут внесены в игру в июле — более конкретными сроками разработчики пока поделиться не могут — а до тех пор в июне открытый соревновательный режим вернётся в виде дополнительного укороченного сезона. При этом Каплан поясняет, что приоритетным для разработчиков останется именно режим с поиском по ролям: именно под него будут готовиться правки баланса и прочее.

Кроме того, Blizzard продолжает выполнять данное в начале года обещание активнее работать с балансом Overwatch, и уже на этой неделе в игре в рамках эксперимента будут представлены изменения многих героев, в том числе аутсайдера всех возможных рейтингов — великого и могучего Бастиона.