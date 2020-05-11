Фанатских проектов по Skyrim сегодня сделано превеликое множество. Но находятся и те энтузиасты, которые пытаются сделать нечто иное. Например, есть такой Beyond Skyrim — это фанатский продукт, авторы которого кропотливо моделируют города и поселения других регионов, расположенных за пределами Скайрима. Энтузиасты опубликовали новый видеодневник, в рамках которого они попытались рассказать о Роскреа. Последний является одной из модификаций, которая входит в Beyond Skyrim.

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Роскреа — остров к северу от Скайрима. Это место, где обитали гиганты. Все прочие описания подойдут и будут понятны тем, кто разбирается в этой вселенной. Важно здесь другое: разработчики в данный момент заняты поиском единомышленников. Им нужны моделлеры и сценаристы. Важно также понимать, что Beyond Skyrim: Roscrea выйдет тогда, когда будет готова. И только тогда.

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Что касается Beyond Skyrim, то она будет включать в себя ещё Морровинд, Сиродил, Атмору, Эльсвейр и, наверное, что-то ещё. Все основные регионы вселенной. Масштабные планы у разработчиков, пожелаем им удачи.