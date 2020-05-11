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Авторы масштабной модификации Beyond Skyrim рассказали о новой интересной локации — острове Роскреа

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Фанатских проектов по Skyrim сегодня сделано превеликое множество. Но находятся и те энтузиасты, которые пытаются сделать нечто иное. Например, есть такой Beyond Skyrim — это фанатский продукт, авторы которого кропотливо моделируют города и поселения других регионов, расположенных за пределами Скайрима. Энтузиасты опубликовали новый видеодневник, в рамках которого они попытались рассказать о Роскреа. Последний является одной из модификаций, которая входит в Beyond Skyrim.

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Роскреа — остров к северу от Скайрима. Это место, где обитали гиганты. Все прочие описания подойдут и будут понятны тем, кто разбирается в этой вселенной. Важно здесь другое: разработчики в данный момент заняты поиском единомышленников. Им нужны моделлеры и сценаристы. Важно также понимать, что Beyond Skyrim: Roscrea выйдет тогда, когда будет готова. И только тогда.

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Что касается Beyond Skyrim, то она будет включать в себя ещё Морровинд, Сиродил, Атмору, Эльсвейр и, наверное, что-то ещё. Все основные регионы вселенной. Масштабные планы у разработчиков, пожелаем им удачи.

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Авторы масштабной модификации Beyond Skyrim рассказали о новой интересной локации — острове Роскреа
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Сейчас обсуждают

1injener
17:07
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N1ghtwish
17:07
Глупыш, прочитай о чем речь идет.
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1TronpmG5
17:07
По совокупности рубль / на геморрой пока воздушное охлаждение в юзерском сегменте рулит. Но если дальше так пойдет, то видимо через пару поколений СЖО уже будет необходимостью.
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
ZEN3
17:06
https://www.fan-print.ru/upload/iblock/0bd/zenit.jpg Зачотная шапочка Все кто в тестах слился пора такую носить. Рогами вниз.
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Василий Кабанов
17:06
"Естественно нет" то то все Авито забито скальпироваными 8700к с частотами 5+
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
SlasheR
17:05
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1TronpmG5
17:05
Ты тролишь? СЖО это хорошо, когда без нее не обойтись. Но все, что я вижу тут на форуме - это для души, для хобби. А хорошая самосборная СЖО это мечта. Правда нафиг не нужная пока. :)
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Pit Tanner
17:05
Перед публикацией таких новостей надо предупреждать, чтобы мотошлем с забралом одевали... А то фейспалмами упокалечиться можно...
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
ZEN3
17:04
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Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
BSS91
17:04
Кому в 2020ом году нужен твой зион?
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
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