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Похоже, подробности о The Elder Scrolls VI начнут поступать лишь через несколько лет

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Bethesda официально объявила о том, что работает над новой частью «Свитков», почти два года назад — на E3 2018. Тогда стало известно, что игра находится в стадии препроизводства и, собственно, всё. Ни подзаголовка, ни провинции Тамриэля, где будут разворачиваться события новинки, ни деталей сюжета, ничего.

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И, похоже, подробностей The Elder Scrolls VI нам не следует ждать ещё как минимум «годы». На это в своём официальном Twitter "толсто" намекнул главный маркетолог Bethesda Softworks Пит Хайнс, отвечая на вопрос одного из пользователей, желающего узнать что-то новое о шестых «Свитках».

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По словам Хайнса, The Elder Scrolls VI выйдет после космической ролевой игры Starfield, о которой мы также практически ничего не знаем. Поэтому если мы хотим узнать детали TES VI сейчас, а не через несколько лет, то Хайнс не может оправдать наши ожидания.

Ранее фанаты серии предполагали, что The Elder Scrolls VI выйдет в 2021—2022 годах, но, судя по формулировке господина Хайнса, эти сроки следует серьёзно скорректировать.

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bethesda softworks bethesda game studios the elder scrolls vi
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