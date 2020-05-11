В представленной в прошлом году криминальной стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро большой акцент делается на проработанных колоритных персонажей. Отличная возможность добавить в игру прабабушку Джона Ромеро, решила его супруга Бренда Ромеро.

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Дело не только в желании увековечить память пусть и дальнего, но всё же родственника, но и в том, что у реальной прабабушки Ромеро, которую звали Эльвира Дуарте Моралес, очень интересная история. Около двадцати лет она управляла «сетью» из трёх борделей в городе Ногалес и была там одной из самых влиятельных женщин. Впоследствии дама выиграла в лотерею, продала бизнес и ушла на пенсию.

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В игре Эльвира Моралес будет иметь внешность бабушки Джона Ромеро — Соккоро Дуарте Ромеро — и также будет руководить сетью домов для взрослых развлечений. Персонаж обладает уникальной способностью, позволяющей временно взять противника под свой контроль. При выходе из «гипноза» оппонент умирает.

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Напомним, что Empire of Sin повествует о криминальном Чикаго 1920-х, и нам предстоит пробираться вверх по преступной иерархии, попутно заботясь о том, чтобы никто нас оттуда не сбросил. Релиз Empire of Sin планируется на осень этого года.