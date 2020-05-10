Компания Amazon опубликовала аж четыре видеоролика, каждый из которых посвящён отдельному персонажу Crucible. Это сетевой экшен, который будет распространяться по условно-бесплатной модели. Совсем недавно мы писали о его некоторых интересных особенностях.

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Каждый из трейлеров раскрывает самые важные аспекты героя — его предысторию, способности, набор оружия и основные параметры. У каждого бойца в арсенале имеется несколько пушек, что считается одной из отличительных черт Crucible.

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Персонажи Crucible умеют выращивать растения для нанесения урона, заменяют собой турели, орудовать роем из самонаводящихся мин. В общем, самые разные персонажи есть.

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По основным специальностям никаких сюрпризов почти нет. Нам показали обычных штурмовика, инженера и снайпера, но там также был совсем необычный «Счастливый ботанический юнит».

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Оценить старания игрового подразделения Crucible можно будет с 21 мая.