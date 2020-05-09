Desperados III отправилась в печать
Разработчики тактического вестерна Desperados III из студии под милейшим названием Mimimi Games поделились радостной вестью: их проект достиг «золотого» статуса. Это означает, что финальная версия игры уже готова и отправлена в печать, а ранее обозначенная дата релиза изменится только в случае внезапного обнаружения критических ошибок, которые нельзя быстро исправить с помощью одного обновления.
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В Desperados III нам в составе отряда Desperados во главе с Джоном Купером предстоит выполнять различные задания на просторах Дикого Запада. Геймплейно Desperados III представляет собой тактическую игру с элементами стелса, где очень важно грамотно планировать свои действия, ведь ошибка может привести к появлению пуль в черепных коробках наших героев.
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Релиз Desperados III запланирован на 16 июня.
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