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Разработчики Star Citizen показали, как в игре будут выглядеть тюрьмы

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Журналисты из уважаемого издания IGN опубликовали новое геймплейное видео Star Citizen. Ролик продолжительностью 12 минут демонстрирует долгий процесс побега из шахтёрской тюрьмы.

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Как оказалось, тюрьмы в этой игре тоже будут. И разработчики попытались максимально разнообразить весь игровой процесс, связанный с ними. Например, игрока будут заставлять в тюрьме добывать минералы. Избежать муторного занятия можно очень просто — нужно совершить побег, что и было показано в ролике.

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Всё, что показано было в ролике, выглядит достаточно проработанным с точки зрения наличия игровых механик. Но визуальный ряд заметно «тормозит» по неназванным причинам. Кажется, с таким подходом к проработке мелочей авторы Star Citizen не смогут выпустить свой долгострой ещё очень долго. На сегодняшний момент на создание проекта было собрано более 270 миллионов долларов.

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