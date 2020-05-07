Разработчики из Creative Assembly совместно с SEGA показали первый видеоролик с реальным игровым процессом Total War: Elysium. Это коллекционная карточная игра, которая будет распространяться по условно-бесплатной модели. В данный момент проходит «обкатку» в рамках закрытого бета-тестирования. В течение данного мероприятия для игры выпустят не менее 300 карт и девять генералов.

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В чем отличие Total War: Elysium от других ККИ? Авторы утверждают, что в случае с их проектом очень важно правильно распоряжаться силами, а не надеяться на удачу. А ещё в Elysium изменять колоду разрешат прямо во время матча — такое действительно не часто встречается.

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Карточная Total War сможет предложить не только стандартный PvP-режим, но и тренировку с ботом. Со временем игра пополнится и новыми режимами. Условно-бесплатная модель накладывает определённые условия, связанные с монетизацией — без этого никуда. Игрокам предложат купить наборы карт, генералов и особую внутриигровую валюту. Даты релиза у Total War: Elysium пока нет. Видимо, всё будет зависит от того, как пройдёт «бета». Проект выйдет на PC и на мобильных устройствах. Что интересно, сначала он выйдет именно на «мобилках». В заключение советуем глянуть на соотношение лайков и дизлайков к видео. Кажется, игроки очень сильно не довольны тем, что они увидели.