Необычная стратегия в реальном времени Evil Genius вышла ещё в 2004 году. У проекта была своя аудитория, которая все эти годы ждала анонса сиквела. Как мы помним, он уже случился. Перед выходом второй части разработчики из компании Rebellion решили помочь фанатам скоротать время за Steam-версией игры, которая временно стала абсолютно бесплатной. Правда, для этого необходимо завести Rebellion ID, но когда это останавливало любителей качественной «халявы»? Специальная инструкция по заполучению своей копии игры находится здесь.

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Важный момент заключается в том, что разработчики не сообщили сроки проведения акции. Это означает, что всем заинтересованным нужно поторопиться и забрать свою копию Evil Genius прямо сейчас. Рассказывать про саму игру — занятие неблагодарное. Каждый должен опробовать её сам, ведь она дарит уникальные эмоции и учит, простите за банальность, быть настоящим злым гением. В Evil Genius нужно заниматься строительством убежища, множить армию и отправлять её на вселенские завоевания, злобно потирая маленькими ручонками.

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Что касается Evil Genius 2, то её выход должен состояться уже в этом году.