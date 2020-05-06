Разработчики потенциально достойного киберпанкового боевика Ghostrunner настолько уверены в своём проекте, что решили предоставить всем желающим возможность в течение недели опробовать его демонстрационную версию. При этом важно помнить, что сама игра ещё не вышла и пока даже не обладает точной датой релиза; известно лишь, что это событие состоится в текущем году.

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Напомним, что по сюжету Ghostrunner мы играем за кибернетического воина, который считается чуть ли не последней надеждой населения Башни на спасение от тирании местного узурпатора власти, известного как Ключник. Строго говоря, жителям Башни есть, на что жаловаться: кибернетические улучшения здесь возведены в абсолют и даже определяют положение людей в обществе.

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Загрузить демоверсию можно в Steam. Акция продлится до 13 мая.