THQ Nordic уже давно известна в сообществе любителей игр как издательство, отличающееся неуёмным аппетитом к покупке новых студий и игровых франшиз. Сегодня в ведении THQ Nordic стало пятью франшизами больше: от компании Koch Media она взамен на Painkiller и Red Faction получила права на Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight и Singles.

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Многие считают, что обмен для THQ Nordic получился неравноценным, ведь важно не столько количество, сколько качество и известность франшиз. Любопытно ещё и то, что THQ Nordic и Koch Media входят в состав шведского холдинга Embracer Group, но при этом работают максимально независимо друг от друга. Так что о «перемене мест слагаемых с неизменной суммой» в данном случае говорить не совсем верно.

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Скорее всего, обмен франшизами произошёл в том числе ради упрощения решения управленческих вопросов. Дело в том, что студия Piranha Bytes (авторы Risen) принадлежит THQ Nordic, а студия Volition (Red Faction) принадлежит издательству Deep Silver, которое, в свою очередь, принадлежит Koch Media.