Недавно Electronic Arts и DICE заявили о прекращении активной поддержки Battlefield V и Star Wars Battlefront II. Весь план был выполнен, и теперь студии необходимо переключаться на разработку новой Battlefield. Несмотря на то, что Star Wars Battlefront II поддерживалась разработчиками на протяжении двух с половиной лет, игрокам этого закономерно показалось мало, и они подготовили адресованную Electronic Arts петицию с просьбой возобновить поддержку игры.

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Примечательно, что автор петиции и, как следствие, подписавшие её готовы даже покупать платные дополнения, лишь бы поступление свежего контента в Star Wars Battlefront II продолжалось. По мнению автора петиции, Star Wars Battlefront II — это один из величайших примеров искупления в истории игровой индустрии, и у игры ещё масса нераскрытого потенциала для нового контента.

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На момент написания данных строк петицию «подписали» без малого 13 тысяч человек, что в соотношении к количеству проданных копий игры сложно назвать достаточно весомым показателем, чтобы обращать на него внимание.