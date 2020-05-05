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Star Wars Jedi Fallen Order получила обновление с испытаниями и режимом «Новая игра+»

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Respawn Entertainment тоже отметила «День Звёздных войн» и приурочила к нему выпуск свежего обновления для Star Wars Jedi Fallen Order. Обновление сравнительно крупное и добавляет в игру много полезных и просто приятных «плюшек», поэтому давайте обо всём по порядку.

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Появился режим тренировки во время медитации. Режим тренировки в свою очередь разделён на два подрежима. Первый — Combat Challenges (испытания), во время которого наш главный герой, Кэл Кестис, принимает бой с врагами на специальных аренах. Чем выше уровень испытания, тем больше волн противников должен одолеть наш герой, при этом наивысшую оценку за выполнение испытания можно получить только в том случае, если протагонист не получит урона. Второй — Battle Grid. Это своеобразная песочница, где игрок может симулировать те или иные боевые ситуации и даже манипулировать с модификаторами.

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Также появился модный нынче режим «Новая игра+» (в Star Wars Jedi Fallen Order его окрестили New Journey+). Во-первых, именно здесь доступны описанные выше тренировочные режимы. Во-вторых, при повторном прохождении у вас останутся все детали светового меча и цвета их кристаллов, все пончо, а открытые ранее сундуки так и останутся открытыми. В-третьих, прохождение Star Wars Jedi Fallen Order в режиме «Новой игры+» даст вам доступ к красному световому мечу и костюму инквизитора. Так что при желании Кэла можно будет приодеть в форму его врагов.

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Кроме того, в обновлении появились дополнительные улучшения, три новых облика для дроида BD-1 и другие полезные и не очень «фишки». Напомним, что Star Wars Jedi Fallen Order вышла осенью прошлого года и была признана одной из лучших игр по «Звёздным войнам».

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electronic arts respawn entertainment star wars jedi fallen order
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