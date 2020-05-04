Стратегию «Партизаны 1941» от московской студии Alter Games готовят к закрытому бета-тестированию
Московская студия Alter Games сообщила о начале приёма заявок на участие в закрытом бета-тестировании проекта «Партизаны 1941». Это стратегия в реальном времени, над которой работают разработчики, ранее трудившиеся в Nival Interactive и AllodsTeam. Точной даты начала мероприятия пока не названо, но Alter Games утверждает, что случится это совсем скоро.
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Бета-тестирование будет происходить на базе Steam. Авторы «Партизанов» также опубликовали минимальные системные требования текущей версии клиента:
- процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 3 (и выше);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD RX 570 (и выше);
- оперативная память: 8 Гбайт и больше;
- операционная система: Windows 10.
рекламаЧтобы принять участие в закрытой «бете», следует перейти вот по этому адресу и заполнить анкету участника, а также отправить файл конфигурации DxDiag на почту.
реклама«Партизаны 1941» должна выйти уже нынешним летом — если тестирование пройдёт успешно.
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