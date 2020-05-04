Общаться с аудиторией с помощью намёков и намеренных недосказанностей — привычная практика для игровых разработчиков. Поэтому Insomniac Games решила опубликовать скриншот из Resistance 2 в своём Twitter-аккаунте. Картина была снабжена известной цитатой героя Клинта Иствуда из фильма «Грязный Гарри». Конечно, подобная публикация может ничего и не значить, но фанаты тут же принялись верить, обсуждать и предполагать, что речь идёт о ремастер-версии игры. Ну, или о новой части.

реклама

Скриншот из Resistance 2 — это уже не первая попытка разработчиков напомнить о серии. Буквально несколько дней назад авторы спрашивали у сообщества «каверзные» вопросы о сущности сетевого режима Resistance 3.

реклама

Выпуск ремастеров и прочих «подтянутых» версий старых игр является уже стандартной практикой для Sony. Грядёт PlayStation 5, и выпуск всей трилогии Resistance будет приятным сюрпризом для первых обладателей консоли. Ведь для них всё готовится, разве нет?