Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы экшена Resistance могут анонсировать ремастер в самое ближайшее время

+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Общаться с аудиторией с помощью намёков и намеренных недосказанностей — привычная практика для игровых разработчиков. Поэтому Insomniac Games решила опубликовать скриншот из Resistance 2 в своём Twitter-аккаунте. Картина была снабжена известной цитатой героя Клинта Иствуда из фильма «Грязный Гарри». Конечно, подобная публикация может ничего и не значить, но фанаты тут же принялись верить, обсуждать и предполагать, что речь идёт о ремастер-версии игры. Ну, или о новой части.

реклама

Скриншот из Resistance 2 — это уже не первая попытка разработчиков напомнить о серии. Буквально несколько дней назад авторы спрашивали у сообщества «каверзные» вопросы о сущности сетевого режима Resistance 3.

реклама

Выпуск ремастеров и прочих «подтянутых» версий старых игр является уже стандартной практикой для Sony. Грядёт PlayStation 5, и выпуск всей трилогии Resistance будет приятным сюрпризом для первых обладателей консоли. Ведь для них всё готовится, разве нет?

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

insomniac games resistance
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ужастик Close to the Sun про корабль Теслы доберётся до Steam и GOG уже завтра
+
Авторы экшена Resistance могут анонсировать ремастер в самое ближайшее время
+
Ubisoft назвала причину появления в The Division 2 плаката, который в своё время посчитали намёком на Assassin’s Creed Valhalla
1
Codemasters скоро представит новую, «иную» DiRT
1
Infinity Ward планирует сделать из Call of Duty Warzone связующее звено между другими играми серии
+
Gears Tactics стартовала лишь на девятой строчке чарта Steam
1
Неузнаваемый Голлум на первых скриншотах The Lord of the Rings Gollum
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
33
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
107
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
54
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
57
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
82
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
45
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
28
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
4

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:56
Этот сайт пока еще называется overclockers.ru, 5ГГц у него частота в TB, c MCE он и из коробки будет на 5ГГц работать.
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
LoL
17:56
Вот ты в гирях тактикс выложил свои достижения, по процу фпс 138, лол. У меня на автомате 160-180, можешь сам глянуть)
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
Алексей
17:54
и чего же тогда в том же гирс 5 амуда отсасывает по CPU render?
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
N1ghtwish
17:53
"Во вторых, у интела буст схоже работает(так же сбрасывает частоты в стоке)" У интел есть 2 powerlimit'a PL1 и PL2, эти лимиты по-умолчанию сняты на всех Z-платах. Этой заметкой, можешь подтереться, ...
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
corsi
17:53
В общем, когда выходит новое поколение с приростом 20-30% - все ноют - нет прогресса, выжимание бабла. Когда выходит новое поколение, где одна из фич может получить заметный прирост - все опять ноют, ...
Игровые версии NVIDIA Ampere будут представлены в сентябре
Алексей
17:52
верят верующие. а я все проверяю на деле. а у тебя пруфы есть? или ты просто дурачок которому всегда смешно?
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
nonses84
17:48
Ох умора, ты хоть сам веришь про что пишешь? Бред сивой кобылы, а верней недоконя 🤣
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
Alex
17:47
ещё как. Это как владельцы андройдов завидуют владельцам айфонов. только по чёрному. Всеми силами пытаесь убедить, что он дебил и ксиоми лучше. Только владельцам, как и айфонов, так и 2080ti глубоко н...
Игровые версии NVIDIA Ampere будут представлены в сентябре
Алексей
17:46
в твоих влажных снах если только ЛоЛ =))) мой инженерник уже по шустрее серийников, которым поджали производительность обновленными микрокодами))) а твой донный 3900x вообще не конкурент. иди в свой с...
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
Алексей
17:43
ну я так и понял, видимо продаванам с быдло радо бонус за слив амуде дают. за интел то бонусы не дают они и так хорошо продаются)))
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем