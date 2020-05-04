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Infinity Ward планирует сделать из Call of Duty Warzone связующее звено между другими играми серии

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Call of Duty Warzone уже признана игроками как один из лучших проектов в «жанре» королевской битвы, и очевидно, что Infinity Ward будет продолжать её поддерживать и оправдывать доверие игроков. В беседе с французским изданием GamerGen нарративный директор Infinity Ward Тейлор Куросаки заявил о планах сделать Warzone своеобразной «константой» Call of Duty, которая соединяет между собой другие части различных ответвлений франшизы.

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Впрочем, что господин Куросаки подразумевает под «константой» и «соединением», пока известно лишь ему и другим разработчикам Call of Duty Warzone. Скорее всего, речь идёт о пополнении королевской битвы новым контентом из других частей серии — например, новыми картами, обликами персонажей и тому подобным. Также возможно, что в Warzone так или иначе будут пересказаны сюжеты ответвлений Modern Warfare, Black Ops и других.

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Ранее Infinity Ward уже позиционировала Call of Duty Warzone как своеобразный билет в мир Call of Duty для тех, кто не готовы приобретать новые игры франшизы за полную стоимость, поэтому второй вариант в этой связи вполне вероятен. Одно ясно — Call of Duty Warzone пришла надолго: Infinity Ward собирается поддерживать её на протяжении длительного времени и уже подумывает о выпуске версий для консолей нового поколения.

Что касается Call of Duty 2020, то из различных утечек, в том числе от проверенных и авторитетных инсайдеров, следует, что её события развернутся во время Холодной войны, а крупнейшим сюжетным эпизодом станет война во Вьетнаме. По традиции серии, новинки анонсируются весной, так что на подтверждение/опровержение слухов у Activision осталось ещё почти четыре недели.

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activision infinity ward call of duty warzone
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