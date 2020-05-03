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Gun Jam и BPM: Bullets Per Minute – два ритм-шутера от разных авторов, анонсы которых случились почти одновременно

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С крайне небольшой разницей по времени произошли сразу два анонса игровых проектов, очень похожих между собой по концепции. Будем рассказывать о каждом из них по отдельности — без перекрёстного сравнения. Но главный общий критерий, конечно же, упомянем прямо сейчас.

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Есть такой крайне нишевый жанр, называется ритм-шутер. В ближайшее время нам следует ожидать сразу два проекта, которые будут использовать механику движений в такт музыке как важный элемент геймплея.

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Первая игра называется Gun Jam – это экшен, где процесс стрельбы напрямую зависит от умения следовать музыке. Игрок будет одерживать верх в схватках только в том случае, если он сможет наносить урон, попадая в ритм фоновой музыки. Враги здесь тоже интересные, они любят появляться на поле боя на манер гимнастов из подтанцовки поп-звезды — вовремя и в синхронизации с музыкой.

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Автором первой игры является Дэн Да Роша. Ранее он выпустил дилогию занятных головоломок Q.U.B.E. Он собирается снабдить свой новый проект Gun Jam полноценной сюжетной кампанией с множеством локаций, таблицей лидеров, аркадным режимом и, конечно же, внушительным списком музыкальных композиций. Да Роша настроен работать в тесной связке с заинтересованным сообществом, принимая во внимание наиболее ценные советы отдельных его представителей. За другими подробностями предлагаем перейти на страничку проекта в Steam.

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Вторая ритм-игра называется BPM: Bullets Per Minute. Тут тоже есть музыка, за ритмом нужно следить и попадать выстрелами в нужные моменты времени. Но, в отличие от Gun Jam, мы имеем дело с полностью выверенном по стилю проектом, разработчики которого не собираются вместе с сообществом долго возиться в поисках идеальной концепции. Релиз намечен на август нынешнего года. BPM: Bullets Per Minute тоже присутствует в Steam, а в числе разработчиков есть авторы Guitar Hero и DJ Hero.

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Стиль BPM: Bullets Per Minute порадует всех любителей классических шутеров, наподобие DOOM. Главная героиня — Валькирия, которая должна перебить всех монстров из подземного мира, чтобы не не смогли нарушить покой Асгарда. В самом конце Валькирии предстоит разобраться с неким древним существом. Всё действо в игре сопроводят бодрым рок-саундтреком, а уровни в игре будут генерироваться случайным образом.

На консоли BPM тоже заглянет. Уже подтверждена версия для Xbox One, а вот возможность выхода на PlayStation 4 ещё обсуждается.

Есть предположение, что в этом году может случиться анонсы ещё парочки ритим-экшенов — тема ведь становится актуальной.

Какой из описанных выше проектов получит большее одобрение у публики — узнаем, видимо, не так скоро. Ведь у Gun Jam пока вообще нет сроков выхода, а релиз BPM могут отложить, это давно стало нормой.

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awe interactive bpm bullets per minute gun jam
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