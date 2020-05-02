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Аркадный пиксельный шутер Huntdown с поддержкой кооператива обзавёлся точной датой релиза

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Разработчики из независимой студии Easy Trigger Games совместно с Coffee Stain определились с датой релиза Huntdown. Последний представляет собой напрочь пиксельный шутер про суровое будущее. Игра должна появиться 12 мая на PC и консолях. Владельцам персональных компьютеров нужно помнить, что на их платформе шутер выйдет только в Epic Games Store.

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Итак, Huntdown – это про суровое будущее. В таком будущем позиции официальных властей ослабли, везде заправляют криминальные семьи и группировки. Лишь у бесстрашных наёмников есть силы противостоять царящему беспределу. Игроки могут давать отпор бандам в гордом одиночестве или в кампании сотоварищей.

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Huntdown – игра очень стильная. Несмотря на свою «пикселную» сущность, она может порадовать игроков созерцанием вручную нарисованных локаций и персонажей, вдохновлённых культурой 1980-х. Под стать картинке будет и саундтрек, записанный и сведённый так, будто его делали лучшие композиторы для классических игр SEGA.

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Если верить заявлениям разработчиков, то в Huntdown можно будет сыграть на аркадных автоматах, которые сделают специально для этой игры. Их дизайн будет полностью соответствовать...ну, вы поняли.

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coffee stain easy trigger games huntdown
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