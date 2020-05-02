Аркадный пиксельный шутер Huntdown с поддержкой кооператива обзавёлся точной датой релиза
Разработчики из независимой студии Easy Trigger Games совместно с Coffee Stain определились с датой релиза Huntdown. Последний представляет собой напрочь пиксельный шутер про суровое будущее. Игра должна появиться 12 мая на PC и консолях. Владельцам персональных компьютеров нужно помнить, что на их платформе шутер выйдет только в Epic Games Store.
реклама
Итак, Huntdown – это про суровое будущее. В таком будущем позиции официальных властей ослабли, везде заправляют криминальные семьи и группировки. Лишь у бесстрашных наёмников есть силы противостоять царящему беспределу. Игроки могут давать отпор бандам в гордом одиночестве или в кампании сотоварищей.
рекламаHuntdown – игра очень стильная. Несмотря на свою «пикселную» сущность, она может порадовать игроков созерцанием вручную нарисованных локаций и персонажей, вдохновлённых культурой 1980-х. Под стать картинке будет и саундтрек, записанный и сведённый так, будто его делали лучшие композиторы для классических игр SEGA.
рекламаЕсли верить заявлениям разработчиков, то в Huntdown можно будет сыграть на аркадных автоматах, которые сделают специально для этой игры. Их дизайн будет полностью соответствовать...ну, вы поняли.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила