В Valorant появился соревновательный режим
Закрытое бета-тестирование Valorant продолжается, однако многие его участники давно устали от ни к чему никого не обязывающих матчей. Что ж, с сегодняшнего дня тем, кто привыкли играть серьёзно и на победу, предоставлена возможность опробовать свои силы в соревновательном (рейтинговом) режиме на североамериканских и европейских серверах.
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Чтобы сыграть в рейтинговом режиме, сначала игроку необходимо поучаствовать как минимум в двадцати обычных матчах без рейтинга. Всего местная «лестница» разделена на восемь рангов — высшим является «Валорант», низшим «Железо» — семь из которых (за исключением «Валоранта») также дополнительно разделены на три ступени каждый.
рекламаДопускается участие в соревновательных матчах группами до пяти человек, но разница в уровне мастерства между ними при этом не должна превышать два ранга. Главным статистическим показателем при выставлении ранга являются победы и поражения, однако, как поясняет Riot Games, система также будет учитывать и ваши личные заслуги. Если они выше средних, то вы будете карабкаться по лестнице быстрее, если ниже средних, то, соответственно, медленнее. Кроме того, система рейтинга Valorant также будет оценивать убедительность победы и поражения команд.
рекламаСоревновательный режим в Valorant пока неидеален, и разработчики заранее об этом предупреждают. Более того, если что-то вдруг пойдёт не так, они оставляют за собой право отключить рейтинговый режим до решения потенциальных проблем.
Полноценный релиз Valorant запланирован на это лето.
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