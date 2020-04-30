Первые 12 минут космического ролевого экшена Hellpoint
Благодаря стараниям портала IGN у нас появилась возможность взглянуть на первые 12 минут прохождения космического ролевого боевика Hellpoint, который по своим механикам очень сильно напоминает Dark Souls. Изначально игра, кстати, должна была выйти ещё две недели назад, но коварный коронавирус и последовавшие за ним самоизоляционные меры внесли поправки в график. Так что теперь Hellpoint ожидается к релизу во втором квартале текущего года, без точной даты.
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По сюжету Hellpoint мы играем за некое гуманоидное существо, созданное загадочным Автором, и наша основная задача — исследовать заброшенную космическую станцию «Ирид Ново» на орбите чёрной дыры и выяснить, какие тайны она скрывает.
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Hellpoint подразумевает как одиночное, так и совместное прохождение, а также PvP-мультиплеер.
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