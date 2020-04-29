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Ubisoft приступила к анонсу новой Assassin’s Creed

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Сегодня днём по Сети пробежал слух о том, что Ubisoft в 15:00 по московскому времени анонсирует новую часть Assassin’s Creed. Указанный час настал, на официальном YouTube-канале Ubisoft появилась прямая трансляция вместе с компанией BossLogic. Пока что неясно, что именно нас ждёт, но анонс явно произойдёт уже совсем скоро.

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По слухам, новая часть легендарной серии «пойдёт на север» и будет посвящена викингам. При желании, конечно, намёки на Скандинавию можно разглядеть в работе художника в видеоролике выше, но пока что это всё не более чем слухи. Известные инсайдеры утверждают, что полноценный показ игры состоится в ближайшие дни.

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Kutuz
15:39
Да, это приятно в целом, когда какой то положительный отклик со стороны тех, кому интересна данная тема
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Johan_888
15:37
похоже срачники на этом сайте теперь самое интересное
CPU-Z готова к выходу процессоров Intel Comet Lake и сопутствующих чипсетов
E1nher1
15:35
Там не про лучи говорилось, а про DLSS. Тут говорится об аппаратном уровне, а не о поддержке как таковой. Я-то трассировку даже на своей 1060 запускал.
Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне
Johan_888
15:35
Купи 9900, это-же i9, а 10700 это всего-то i7 🤣
CPU-Z готова к выходу процессоров Intel Comet Lake и сопутствующих чипсетов
E1nher1
15:34
Спасибо. Как обычно 3 одинаковые новости :)
Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне
Grotlon
15:31
А какое конкретно там ядро нет информации?
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