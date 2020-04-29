Ubisoft приступила к анонсу новой Assassin’s Creed
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Сегодня днём по Сети пробежал слух о том, что Ubisoft в 15:00 по московскому времени анонсирует новую часть Assassin’s Creed. Указанный час настал, на официальном YouTube-канале Ubisoft появилась прямая трансляция вместе с компанией BossLogic. Пока что неясно, что именно нас ждёт, но анонс явно произойдёт уже совсем скоро.
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По слухам, новая часть легендарной серии «пойдёт на север» и будет посвящена викингам. При желании, конечно, намёки на Скандинавию можно разглядеть в работе художника в видеоролике выше, но пока что это всё не более чем слухи. Известные инсайдеры утверждают, что полноценный показ игры состоится в ближайшие дни.
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