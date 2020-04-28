Хорошие новости для любителей медитативных игровых процессов: несколько часов назад состоялся официальный релиз симулятора бездорожья SnowRunner, отчасти являющегося сиквелом MudRunner. Игра уже доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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Напомним, что в SnowRunner нам необходимо выполнять задания по доставке грузов в отдалённые уголки планеты, куда ещё не провели полноценные дороги. Так что наши друзья — это мощные грузовики, способные месить грязь и преодолевать толстые слои снега. В SnowRunner на старте доступны три локации — Таймыр, Аляска и Мичиган — и сорок видов техники повышенной проходимости, от выбора которой, кстати, во многом будет зависеть успех задания.

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Игра поддерживает пользовательские модификации (пока что их, естественно, практически нет) и предполагает совместное прохождение вместе с друзьями. Разработчики будут поддерживать SnowRunner и планируют пополнить его ещё тремя крупными локациями-регионами, новыми видами техники и так далее. В общем, с релизом игры её жизнь только начинается.