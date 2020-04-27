Пока фанаты игрового сериала Dino Crisis ждут анонса полноценного ремейка, помечая в особый блокнотик любые сведения о необычных вакансиях на сайте Capcom и других полунамёках, энтузиасты творят собственную историю. Так, один из таких неравнодушных самоучек выпустил патч для оригинальной японской версии SourceNext, доступной также и на английском языке. Ознакомиться с улучшениями можно, просмотрев большой видеоматериал с прохождением.

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Энтузиаст как мог улучшил все технические аспекты оригинала, не трогая само наполнение. После установки патча оригинальная Dino Crisis «подружится» с разрешением 4K, получит поддержку всех актуальных геймпадов и возможность игры на клавиатуре. Добавлена также поддержка 60 кадров в секунду, а все ролики и аудиоряд были переведены в HD-качество.Если вы ещё не поняли, представленный патч специально приготовлен для PC. Этот фанатский набор поможет современным игрокам поближе познакомиться с классикой и понять, почему все так ждут её полноценного переиздания.

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Скачать специальный патч для Dino Crisis можно отсюда. Напомним, оригинальный проект вышел на консоли PlayStation (самой первой, естественно) в далёком 1999 году.