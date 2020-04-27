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Авторы Days Gone поделились занимательной статистикой в честь дня рождения игры

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Год назад на PlayStation 4 появился незаслуженно оставшийся на вторых ролях проект Days Gone, в котором мы играем за парня, которому нужно выжить в постапокалиптическом мире, полном зомби и других опасностей. У нашего героя только один друг — его мотоцикл, являющийся, по сути, вторым действующим лицом в игре. И вот, чтобы отметить день рождения Days Gone, её разработчики из SIE Bend Studio опубликовали занимательную инфографику.

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Из неё, например, следует, что в общей сложности игроки провели в Days Gone двести миллионов часов, собрали 450 миллионов различных коллекционных предметов, поделились миллионом сделанных с помощью фоторежима снимков, уничтожили 45 миллионов орд зомби, зачистили 32 миллиона зон заражения, и многое другое.

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Между тем SIE Bend Studio ищет специалистов для работы над новым AAA-проектом. Игроки полагают, что речь идёт о продолжении Days Gone, хотя конкретно этого в вакансиях не упоминается.

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