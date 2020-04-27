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Cyberpunk 2077 примет участие в мероприятии Summer of Gaming от портала IGN

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Как хорошо известно всем следящим за развитием игровой индустрии, из-за коронавируса выставка E3 в этом году впервые за четверть века её существования проводиться не будет. Крупные игровые издания уже анонсировали собственные «замены» E3, и одной из таких замен стало мероприятие Summer of Gaming от крупного заморского портала IGN. И вот, сегодня представители IGN порадовали игроков, сообщив о том, что один из главных и самых ожидаемых проектов этого года — Cyberpunk 2077 — примет участие в Summer of Gaming, проведение которого запланировано на начало июня.

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Впрочем, в чём конкретно будет заключаться это участие, не уточняется. Как следствие, неизвестно, ждёт ли нас новый геймплей Cyberpunk 2077, доселе неизвестные подробности и прочие новости об игре.

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Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября, и к этой дате разработчики намерены успеть даже несмотря на коронавирус и неудобства удалённой работы.

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Лента материалов раздела

Cyberpunk 2077 примет участие в мероприятии Summer of Gaming от портала IGN
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