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Релизный трейлер Cloudpunk — добротной игры про нелегального курьера, работающего в мрачном городе будущего

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Состоялся релиз Cloudpunk — приключенческой игры, которая расскажет о приключениях нелегального курьера. Разработкой занималась студия ION LANDS. По случаю релиза был выпущен специальный трейлер.

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Главный герой — действительно курьер. Он занимается не совсем легальным развозом отправлений в чертах города Нивалис. Разработчики обещают, что Cloudpunk удивит нас правильной атмосферой мрачного мегаполиса, покрытого неоновыми вывесками. Мы встретим интересных персонажей, среди которых найдётся место не только модифицированным людям, но и андроидам.

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Изучать город Нивалис можно, путешествуя на транспорте или пешком. По пути игроку придётся раскрыть некую большую тайну, связанную с большими корпорациями и беспощадными андроидами. Все локации нужно обязательно исследовать, разыскивая интересные предметы и ситуации. В общем, по описанию Cloudpunk выглядит достаточно интересной игрой, скриншоты и трейлер тоже интригуют.

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Уход в «пиксельную» тему здесь очевиден, но у авторов есть вкус и чувство стиля, это вне всяких сомнений. Первые отзывы в Steam подтверждают наши слова — у Cloudpunk имеется 85% рейтинга на основании более 360 рецензий. Дополнительно этот проект выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Switch.

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Релизный трейлер Cloudpunk — добротной игры про нелегального курьера, работающего в мрачном городе будущего
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abdulla
14:40
я думаю что это рофл. Не может райзен обойти 9900к на 25% . Не из-за чего этому случиться. Максимум что может быть - равенство как в КС иногда бывает.
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taurintown
14:39
Я не шучу
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Гусейн Гаджиев
14:38
К этому времени 2080ti упадет в цене а след карта будет думаю на 10%мощнее
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taurintown
14:38
Ты-то вообще заткнулся бы, умник. Твой прошлый проц тупо умер! 8700К, товарищи, тупо умер, в простое, когда смотрел порнуху!
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Гусейн Гаджиев
14:36
Поддерживаю инквизитора 1500 точно не для людей
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Гусейн Гаджиев
14:35
Консоли чисто поиграть а вы что комп чисто для игр взяли ?
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
abdulla
14:35
смт эффективней но только не в играх.)) В играх всё наоборот. НТ лучше.
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taurintown
14:34
Дай отгадаю: ты скажешь, что это дает преимущество в сетевых батлах. Ок. А мониторы у большинства какие? - 60-70 Гц И ?
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Гусейн Гаджиев
14:34
А вы богатый игрун ? Думаете у вас есть право так писать?
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Dart-s Vader
14:34
Автор чахлый веган походу...
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