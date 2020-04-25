Состоялся релиз Cloudpunk — приключенческой игры, которая расскажет о приключениях нелегального курьера. Разработкой занималась студия ION LANDS. По случаю релиза был выпущен специальный трейлер.

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Главный герой — действительно курьер. Он занимается не совсем легальным развозом отправлений в чертах города Нивалис. Разработчики обещают, что Cloudpunk удивит нас правильной атмосферой мрачного мегаполиса, покрытого неоновыми вывесками. Мы встретим интересных персонажей, среди которых найдётся место не только модифицированным людям, но и андроидам.

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Изучать город Нивалис можно, путешествуя на транспорте или пешком. По пути игроку придётся раскрыть некую большую тайну, связанную с большими корпорациями и беспощадными андроидами. Все локации нужно обязательно исследовать, разыскивая интересные предметы и ситуации. В общем, по описанию Cloudpunk выглядит достаточно интересной игрой, скриншоты и трейлер тоже интригуют.

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Уход в «пиксельную» тему здесь очевиден, но у авторов есть вкус и чувство стиля, это вне всяких сомнений. Первые отзывы в Steam подтверждают наши слова — у Cloudpunk имеется 85% рейтинга на основании более 360 рецензий. Дополнительно этот проект выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Switch.