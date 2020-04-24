Некоторое время назад в Сети всплывала информация о том, что Sega и Creative Assembly намереваются устроить в Steam бесплатную раздачу своей культовой стратегии Total War Shogun 2. На тот момент это было не более чем утечкой информации, к тому же с ошибочными датами, и вот сегодня разработчики официально подтвердили план проведения акции.

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Бесплатная раздача Total War Shogun 2 в Steam стартует 27 апреля в 20:00 по московскому времени и продлится до 1 мая того же времени. Если вы заберёте подарок в течение указанного времени, он навсегда останется на вашей учётной записи Steam.

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Причина, по которой Creative Assembly решила раздать одну из своих лучших игр, носит благотворительный характер: глядя, что творится в мире в связи с распространением коронавируса, разработчики настоятельно просят всех как можно реже покидать свои жилища. Поспособствовать этому может бесплатная игра.

Кроме того, с 27 апреля по 4 мая пройдёт распродажа игр серии Total War. К сожалению, не всех: так, в распродаже не примут участие Total War Three Kingdoms и Rome Total War с дополнениями, а также обе Total War Warhammer.