Activision решила ещё разок порадовать нас и устроить выходные бесплатного доступа к сетевому режиму прошлогодней Call of Duty Modern Warfare. Акция продлится с завтрашнего вечера (24 апреля, 20:00 по московскому времени) и пройдёт до 27 апреля, 20:00 по московскому времени. Доступ будет предоставляться через тот же клиент, что и к бесплатной королевской битва Call of Duty Warzone.

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В рамках бесплатного доступа игрокам дадут опробовать следующие карты: Hideout, Hovec Sawmill, Shoot House, Aniyah Incursion и Talsik Backlot.

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По всей видимости, акция нацелена в первую очередь на тех, кто по каким-то причинам даже в самоизоляции не успели опробовать мультиплеер в начале этого месяца.