Activision снова сделает мультиплеер Call of Duty Modern Warfare бесплатным на выходные
Activision решила ещё разок порадовать нас и устроить выходные бесплатного доступа к сетевому режиму прошлогодней Call of Duty Modern Warfare. Акция продлится с завтрашнего вечера (24 апреля, 20:00 по московскому времени) и пройдёт до 27 апреля, 20:00 по московскому времени. Доступ будет предоставляться через тот же клиент, что и к бесплатной королевской битва Call of Duty Warzone.
реклама
В рамках бесплатного доступа игрокам дадут опробовать следующие карты: Hideout, Hovec Sawmill, Shoot House, Aniyah Incursion и Talsik Backlot.
рекламаПо всей видимости, акция нацелена в первую очередь на тех, кто по каким-то причинам даже в самоизоляции не успели опробовать мультиплеер в начале этого месяца.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила