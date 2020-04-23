Несколько часов назад в Сеть просочились исходные коды Counter-Strike Global Offensive и Team Fortress 2 образца 2017 года. Разумеется, подобные утечки могут быть потенциально опасными: производители вредоносного ПО и/или читерских программ могут использовать это в своих корыстных или хулиганских целях. Предположительно, за утечку отвечает кто-то из партнёров Valve, которым компания предоставляла «исходники» обеих игр.

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Valve уже отреагировала на утечку «исходников» и прокомментировала её в официальных Twitter-аккаунтах Counter-Strike Global Offensive и Team Fortress 2. Как пишет Valve, компания не видит поводов для волнения: если вы играете на официальных игровых серверах, вам ничего не угрожает. Между тем Valve продолжит расследование и, если обнаружит какую-то связанную с утечкой уязвимость, то уведомит игроков об этом.