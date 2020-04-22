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Black Mesa, DOOM Eternal, Mount & Blade II и Half-Life Alyx попали в двадцатку лучших новинок Steam за март

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Несмотря на то, что на календаре уже 22—23 апреля в зависимости от вашего часового пояса, Valve именно сегодня решила подвести итоги марта и опубликовала двадцатку лучших новинок прошлого месяца. Никакого парадокса здесь нет: дело в том, что под лучшими новинками месяца Valve подразумевает игры с наибольшим объёмом выручки за первые две недели после выпуска, а ведь многие игры выходили в самом конце месяца — отсюда и столь продолжительная задержка.

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Итак, двадцатка лидеров выглядит следующим образом (игры отсортированы не по выручке, а по дате выхода — чем позже был релиз, тем ниже игра в списке):

  • Black Mesa;
  • Yes, Your Grace;
  • Avorion;
  • Ori and the Will of the Wisps;
  • DJMAX RESPECT V;
  • Borderlands 3;
  • Granblue Fantasy Versus;
  • State of Decay 2 Juggernaut Edition;
  • AI＊Shoujo/AI＊少女;
  • DOOM Eternal;
  • Panzer Corps 2;
  • Half-Life Alyx;
  • The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III;
  • Bright Memory;
  • Idle Champions of the Forgotten Realms;
  • Last Oasis;
  • One Piece Pirate Warriors 4;
  • One Step From Eden;
  • Biped;
  • Mount & Blade II Bannerlord.

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Поскольку не все мартовские релизы были платными играми, то Valve добавила мини-топ бесплатных игр, состоящий из пяти наименований:

  • Bombergrounds Battle Royale;
  • Walking Simulator;
  • Rakion Chaos Force;
  • Super Bernie World;
  • Idle Champions of the Forgotten Realms.

И немного любопытной статистики: примерно половина вышедших в марте в Steam являются продолжениями предыдущих игр своих серий, а разработаны они в четырнадцати различных государствах. Восемь игр либо вышли по программе раннего доступа, либо покинули его и стали полноценными релизами.

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