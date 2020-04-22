Black Mesa, DOOM Eternal, Mount & Blade II и Half-Life Alyx попали в двадцатку лучших новинок Steam за март
Несмотря на то, что на календаре уже 22—23 апреля в зависимости от вашего часового пояса, Valve именно сегодня решила подвести итоги марта и опубликовала двадцатку лучших новинок прошлого месяца. Никакого парадокса здесь нет: дело в том, что под лучшими новинками месяца Valve подразумевает игры с наибольшим объёмом выручки за первые две недели после выпуска, а ведь многие игры выходили в самом конце месяца — отсюда и столь продолжительная задержка.
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Итак, двадцатка лидеров выглядит следующим образом (игры отсортированы не по выручке, а по дате выхода — чем позже был релиз, тем ниже игра в списке):
- Black Mesa;
- Yes, Your Grace;
- Avorion;
- Ori and the Will of the Wisps;
- DJMAX RESPECT V;
- Borderlands 3;
- Granblue Fantasy Versus;
- State of Decay 2 Juggernaut Edition;
- AI＊Shoujo/AI＊少女;
- DOOM Eternal;
- Panzer Corps 2;
- Half-Life Alyx;
- The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III;
- Bright Memory;
- Idle Champions of the Forgotten Realms;
- Last Oasis;
- One Piece Pirate Warriors 4;
- One Step From Eden;
- Biped;
- Mount & Blade II Bannerlord.
рекламаПоскольку не все мартовские релизы были платными играми, то Valve добавила мини-топ бесплатных игр, состоящий из пяти наименований:
- Bombergrounds Battle Royale;
- Walking Simulator;
- Rakion Chaos Force;
- Super Bernie World;
- Idle Champions of the Forgotten Realms.
И немного любопытной статистики: примерно половина вышедших в марте в Steam являются продолжениями предыдущих игр своих серий, а разработаны они в четырнадцати различных государствах. Восемь игр либо вышли по программе раннего доступа, либо покинули его и стали полноценными релизами.
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