Несмотря на то, что на календаре уже 22—23 апреля в зависимости от вашего часового пояса, Valve именно сегодня решила подвести итоги марта и опубликовала двадцатку лучших новинок прошлого месяца. Никакого парадокса здесь нет: дело в том, что под лучшими новинками месяца Valve подразумевает игры с наибольшим объёмом выручки за первые две недели после выпуска, а ведь многие игры выходили в самом конце месяца — отсюда и столь продолжительная задержка.

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Итак, двадцатка лидеров выглядит следующим образом (игры отсортированы не по выручке, а по дате выхода — чем позже был релиз, тем ниже игра в списке):

Black Mesa;

Yes, Your Grace;

Avorion;

Ori and the Will of the Wisps;

DJMAX RESPECT V;

Borderlands 3;

Granblue Fantasy Versus;

State of Decay 2 Juggernaut Edition;

AI＊Shoujo/AI＊少女;

DOOM Eternal;

Panzer Corps 2;

Half-Life Alyx;

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III;

Bright Memory;

Idle Champions of the Forgotten Realms;

Last Oasis;

One Piece Pirate Warriors 4;

One Step From Eden;

Biped;

Mount & Blade II Bannerlord.

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Bombergrounds Battle Royale;

Walking Simulator;

Rakion Chaos Force;

Super Bernie World;

Idle Champions of the Forgotten Realms.

Поскольку не все мартовские релизы были платными играми, то Valve добавила мини-топ бесплатных игр, состоящий из пяти наименований:

И немного любопытной статистики: примерно половина вышедших в марте в Steam являются продолжениями предыдущих игр своих серий, а разработаны они в четырнадцати различных государствах. Восемь игр либо вышли по программе раннего доступа, либо покинули его и стали полноценными релизами.