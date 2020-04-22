После того как Microsoft в прошлом году анонсировала свой новый авиасим, а впоследствии стала регулярно показывать то новые чарующие снимки экрана, то полноценные записи фотореалистичного игрового процесса, игроки задались закономерным вопросом о системных требованиях проекта. Несколько часов назад данная информация перестала быть тайной.

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Если коротко, то системные требования выглядят приемлемо до тех пор, пока вы не решите взглянуть на табличку «Идеальные». Что разработчики подразумевают под «идеалом», впрочем, не уточняется. Скорее всего, максимальные настройки качества графики при разрешении 4K и как минимум при шестидесяти стабильных кадрах в секунду.

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Минимальные требования:

процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GeForce GTX 770;

150 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 с установленным обновлением 1909.

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процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 970;

150 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 с установленным обновлением 1909.

Рекомендованные требования:

«Идеальные» требования:

процессор: AMD Ryzen 7 Pro 2700X или Intel Core i7-9800X;

32 Гбайта оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon VII или NVIDIA GeForce RTX 2080;

150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 с установленным обновлением 1909.

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Несмотря на публикацию системных требований, точной даты выхода у Microsoft Flight Simulator пока нет. Известно лишь, что он должен выйти в текущем году.