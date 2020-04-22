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Epic Games пришлось выпустить Fortnite в Google Play

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Несмотря на то, что Android-версия знаменитой королевской битвы Fortnite существует уже больше полутора лет, в магазине Google Play она не распространялась. Причина банальная: Epic Games посчитала, что Google просит слишком много денег в виде комиссии. Но, похоже, этот бой с Epic Games гигант в лице Google всё же выиграл: несколько часов назад Fortnite официально появилась в магазине мобильных приложений Google.

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Как поясняет Epic Games, данное решение оказалось вынужденным, поскольку система защиты Android помечает программное обеспечение, полученное вне Google Play, как вредоносное. Представители Epic Games считают подобные меры со стороны Google неприемлемыми и надеются, что в будущем политика компании изменится, и она предоставит разработчикам ПО и его пользователям больше свободы.

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Вот такие любопытные конфликты возникают порой в игровой и софтверной индустриях. Да, делиться прибылью с кем-то неприятно, но важно помнить, что Epic Games пока что проиграла бой, но не войну.

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